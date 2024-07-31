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Son dakika | Başkan Erdoğan Haniye'nin ailesi ile görüştü

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:46 Güncelleme: 31.07.2024 16:05
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Son dakika | Başkan Erdoğan Haniye’nin ailesi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

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