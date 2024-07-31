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RTÜK'ten Netflix, MUBİ ve Blu TV'ye idari yaptırım

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:46
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RTÜK’ten Netflix, MUBİ ve Blu TV’ye idari yaptırım

RTÜK, dijital yayın platformları Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. Yapılan açıklamada ahlak dışı konusuyla ile tepki çeken "Sosis partisi" isimli içeriğin Prime Video'nun ardından Netflix'ten de kaldırılmasına karar verildi.

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