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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:49 Güncelleme: 31.07.2024 15:55
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye geleceği açıklandı. Abbas, 14 Ağustos'ta Başkan Erdoğan'la görüşecek, 15 Ağustos'ta ise TBMM'de olacak.

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