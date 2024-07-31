META yine İsrail’i kolladı! İsmail Haniye mesajlarına sansür! Paylaşımlar kaldırılıyor

META tarafından kaldırılan İsmail Haniye içeriği

PAYLAŞIMLARI AÇIKLAMA YAPMADAN KALDIRDI

İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail, sosyal medya platformu Instagram'a göre "tehlikeli" görüldüğü için, kendisiyle ilgili yazılan taziye mesajlarını hiçbir gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı. META'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.