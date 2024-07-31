META yine İsrail'i kolladı! İsmail Haniye mesajlarına sansür! Paylaşımlar kaldırılıyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının çatı şirketi olan META, Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi üzerinden de büyük bir skandala imza attı. META, Haniye paylaşımlarını "tehlikeli" gerekçesiyle kaldırmaya başladı. Soykırımcı İsrail'e her fırsatta koruma kalkanı geren META'ya tepki yağarken, şirket paylaşımların kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapmadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in alçakça suikastı sonucu İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda şehit edildi. Milyonlarca kişi yaşanan olayla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplardan paylaştı.
PAYLAŞIMLARI AÇIKLAMA YAPMADAN KALDIRDI
İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail, sosyal medya platformu Instagram'a göre "tehlikeli" görüldüğü için, kendisiyle ilgili yazılan taziye mesajlarını hiçbir gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı. META'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
İSRAİL'E KORUMA KALKANI
Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı yaptı. Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında Siyonizm'in "İsrailli bireyler" için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.
HAMAS'IN SİYASİ BÜRO ŞEFİ HANİYE, SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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