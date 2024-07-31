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İsmail Haniye'nin şehit edilmesi | Ömer Çelik'ten flaş açıkama: İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:54 Güncelleme: 31.07.2024 14:28
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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | Ömer Çelik’ten flaş açıkama: İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin İran'n başkenti Tahran'da şehit edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Çelik açıklamasında "Bugün yeni faza geçildi. İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atıyor." ifadelerini kullandı.

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