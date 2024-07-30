CHP Ankara-Şam hattındaki diplomasiyi tıkama peşinde! İlhan Uzgel’den Arap basınına skandal sözler

Türkiye - Suriye arasında tesis edilen yeni dönemde süreç nakış gibi ilmek ilmek işleniyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Esad'a davetimiz olabilir. Putin'in Türkiye'ye ziyareti yeni sürecin başlangıcı olur" sözleri sonrası Ankara - Şam - Moskova üçgeninde arka kapı diplomasisi yoğunlaştı.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ YOĞUNLAŞTI: TARİHİ ZİRVE İÇİN 3 LOKASYON ÖN PLANDA



Artık Başkan Erdoğan - Esad görüşmesinin nerede olacağı ve şartları konuşulmaya başlandı. Tarihi zirve için Rusya'nın başkenti Moskova, Irak'ın başkenti Bağdat ve Türkiye-Suriye sınırındaki Kesep Kapısı ön plana çıkıyor. Yoğunlaşan diplomatik girişimlere müteakip görüşmenin ise Ağustos ayında yapılabileceği dillendirilmeye başlandı. Ruslar da "Olumlu gelişmeler hızlandı. Türkiye ve Suriye arasında buzlar çoktan kırıldı" deyip görüşme olacağını teyit etti.