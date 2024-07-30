CHP Ankara-Şam hattındaki diplomasiyi tıkama peşinde! İlhan Uzgel'den Arap basınına skandal sözler
Türkiye ve Suriye arasında diplomasi kanalları yeniden işlemeye başladı. Başkan Erdoğan ile Suriye lideri Esad'ın görüşmesini "akamete uğratmak" için, CHP tarafından skandal bir adım atıldı. CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Arap basınına, Türkiye'yi şikayet edip, Suriye'de yaşananların faturasını hükümete kesmeye kalkıştı. Olası Erdoğan-Esad zirvesi için tarihi adımların atıldığı bu dönemde, CHP'nin bu hamlesi Ankara-Şam yakınlaşmasını engelleme faaliyeti olarak değerlendirildi. Geçmişte "Esad'la görüşeceğiz" diyerek kendilerince bir diplomasi girişiminde bulunmak isteyen CHP'li heyeti Esad veto ederek görüşmemişti.
Türkiye - Suriye arasında tesis edilen yeni dönemde süreç nakış gibi ilmek ilmek işleniyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Esad'a davetimiz olabilir. Putin'in Türkiye'ye ziyareti yeni sürecin başlangıcı olur" sözleri sonrası Ankara - Şam - Moskova üçgeninde arka kapı diplomasisi yoğunlaştı.
ARKA KAPI DİPLOMASİSİ YOĞUNLAŞTI: TARİHİ ZİRVE İÇİN 3 LOKASYON ÖN PLANDA
Artık Başkan Erdoğan - Esad görüşmesinin nerede olacağı ve şartları konuşulmaya başlandı. Tarihi zirve için Rusya'nın başkenti Moskova, Irak'ın başkenti Bağdat ve Türkiye-Suriye sınırındaki Kesep Kapısı ön plana çıkıyor. Yoğunlaşan diplomatik girişimlere müteakip görüşmenin ise Ağustos ayında yapılabileceği dillendirilmeye başlandı. Ruslar da "Olumlu gelişmeler hızlandı. Türkiye ve Suriye arasında buzlar çoktan kırıldı" deyip görüşme olacağını teyit etti.
ANKARA - ŞAM ARİFESİNDE CHP ARAP BASININA BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ
Ankara - Şam hattındaki yeni dönemin arefesinde CHP'den tepki çeken bir adım geldi.
CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Beyrut merkezli İran bağlantılı Al Mayadeen'e verdiği mülakatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet etti.
İLHAN UZGEL'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
"Türkiye Suriye'nin iç işlerine çok müdahale ediyor" diyen Uzgel, "Erdoğan'ın yönetimi her zaman Ortadoğu'nun sorunlarından taraf olmuştur" ifadelerini kullandı. 'Müslüman Kardeşler' odaklı 'mezhepsel' hareket edildiğini öne sürdü.
Uzgel, "Suriye'de yaşanan kriz ve sorunlarda en büyük sorumluluk Türk hükümetine aittir" dedi.
CHP NORMALLEŞME SÜRECİNİ AKAMETİ Mİ UĞRATMAK İSTİYOR?
Başkan Erdoğan - Esad zirvesinin nerede yapılacağının ve şartlarının konuşulduğu şu günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in sarf ettiği bu sözler "CHP Ankara - Şam sürecini akamete mi uğratmak istiyor?" sorusunu sordurttu.
CHP'DEN 'MAVİ VATAN' SONRASI BİR SKANDAL DAHA: ASKERLERİMİZİ IRAK'TAN ÇEKECEĞİZ
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Türkiye'nin Mavi Vatan davasını 'Masal' olarak tanımlaması büyük tepkiyle karşılanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de Arap basınında Türk askerini Irak'tan çekme vaadinde bulundu.
Uzgel açık açık "PKK tehdidi sona erdiğinde askerlerimizi Irak'tan çekeceğiz" dedi.
"ESAD'LA GÖRÜŞECEĞİZ" DİYEN CHP ŞAM'DAN VETO YEDİ
"Suriye'deki krizde en büyük sorumluluk Türk hükümetine aittir" diyerek Başkan Erdoğan'ı Arap basınına şikayet eden CHP'nin Şam'dan veto yemesi ise bilinen bir gerçek.
CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" minvalindeki açıklamalar geçtiğimiz günlerde Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.
Rejimin gazetesi El Vatan, Suriye'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını yazdı. Şam rejiminden gelen bu yalanlama Arap basınında da genişçe yer buldu.
CHP'li kurmaylar ise "Süreç 'buyurun gelin' şeklinde işlemiyor" açıklamasıyla Şam'la pürüz yaşadıklarını açık açık itiraf etti.
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