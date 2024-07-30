Ankara-Şam yakınlaşması sonrası panik! Alman Lucks’tan ’Türkiye YPG ile masaya otursun’ çağrısı...





PKK'YI SAVUNDU! TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI HEDEFTE



Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaptığı terör temizliklerine karşı çıkan Lucks, "Kürt sorunu, Kuzey Suriye'de YPG güçleri ile Türk ordusu arasında askeri bir çatışma olduğu sürece çözülmez. Bu çatışma her gün yaşanıyor ve devam ettiği sürece sorun ve kriz çözülmez. Silahlı bir savaş alanında değil, masada görüşmelerle çözülmesi gerekiyor" dedi.