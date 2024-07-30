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Ankara-Şam yakınlaşması sonrası panik! Alman Lucks'tan 'Türkiye YPG ile masaya otursun' çağrısı...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 13:27 Güncelleme: 30.07.2024 13:35
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Ankara-Şam yakınlaşması sonrası panik! Alman Lucks’tan ’Türkiye YPG ile masaya otursun’ çağrısı...

Almanya PKK/YPG'nin hayallerine sahip çıkarken Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, Türk ordusunun askeri operasyonlarını hedef aldı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını açıklamasının ardından Lucks da "Ankara YPG ile masaya otursun" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini Ankara darmadağın etti. Mehmetçik korkusu bölücülere kurdukları sandıkları tek tek toplattı.

"ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik güçlerinin elinin tetikte beklediğini belirterek "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" açıklamasında bulundu.

Ankara'nın 'oldubitti'lere fırsat vermeyen kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırırken Almanya ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına açık açık destek vermeyi sürdürüyor.



PKK'YI SAVUNDU! TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI HEDEFTE

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaptığı terör temizliklerine karşı çıkan Lucks, "Kürt sorunu, Kuzey Suriye'de YPG güçleri ile Türk ordusu arasında askeri bir çatışma olduğu sürece çözülmez. Bu çatışma her gün yaşanıyor ve devam ettiği sürece sorun ve kriz çözülmez. Silahlı bir savaş alanında değil, masada görüşmelerle çözülmesi gerekiyor" dedi.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max LucksAlmanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks

"TÜRKİYE PKK/YPG İLE MASAYA OTURSUN
"Masada çözüm" diyerek "Türkiye PKK/YPG ile masaya otursun" hezeyanına kapılan Alman siyasetçi PKK'nın seçim maskesiyle attığı meşrulaşma adımlarına da arka çıktı. Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, "Kürtlerin kontrol ettiği kuzey Suriye bölgesindeki insan hakları durumu daha iyi" diyerek PKK'yı destekledi.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max LucksAlmanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks

ELEBAŞININ 'DİYALOG' HAYALİ

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Ankara - Şam arasındaki normalleşme süreci sonrası paniklemiş ve "Türkiye dahil tüm güçlerle diyaloğa hazırız" demişti.

BERLİN'DE TERÖRİSTAN BULUŞMASI

Öte yandan PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed geride bıraktığımız ay Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısında bulunmuştu.

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