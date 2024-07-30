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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile görüştü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 14:26 Güncelleme: 30.07.2024 14:51
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

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