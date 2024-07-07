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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: “Askeri ve güvenlik diplomasisi masada olacak”

Türkiye ile Suriye arasında yeni bir döneme girilebileceğini işaret eden Başkan Erdoğan, Beşar Esed'i Türkiye'ye davet edebileceğinin sinyalini de verdi. Peki, Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye'de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Konuyu Gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber'de değerlendirdi. Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Güngör Yavuz Aslan, yaptığı açıklamada, "Burada ben iki tane başlık görüyorum. Birincisi askeri ve güvenlik diplomasisi. İkincisi ise Dışişleri Bakanları düzeyinde bir diplomasi olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.07.2024 22:25 Güncelleme: 07.07.2024 22:36
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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlenirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde oynadığı Hollanda maçı sonrası Berlin dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlenirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edeceğini açıkladı. O davetin zamanlaması sorusuna ise, "Her an olabilir" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlenirdi

Peki yıllar sonra ankara-Şam ilişkilerini yeniden başlatacak bu görüşme nerede olacak. Bu soruya da yanıt veren Erdoğan, "Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.

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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlenirdi

Peki, Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye'de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Konuyu gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber'de değerlendirdi.

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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlenirdi

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'ın açıklamaları şöyle: "Suriye ile normalleşme süreci ne zaman gerçekleşecek? Sorusu bize çok soruluyor. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Mısır ile normalleşme sürecine bakmak lazım. O Sisi ve Erdoğan fotoğrafı hemen verilmedi. İlk önce Büyükelçilerin atanması ve Dışişleri bakan yardımcıları ve daha öncesinde komite düzeyinde görüşmeler. Suriye'de de benzer bir durum yaşanacak. Ama burada bir detay benim çok dikkatimi çekti. Putin faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta da bundan bahsetti.