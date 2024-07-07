Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: “Askeri ve güvenlik diplomasisi masada olacak”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edeceğini açıkladı. O davetin zamanlaması sorusuna ise, "Her an olabilir" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir." değerlendirmesinde bulundu.