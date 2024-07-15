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Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısına Beşar Esad'dan yeşil ışık: Diyaloğa olumlu bakıyoruz

Giriş: 15.07.2024 18:04
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Başkan Erdoğan’ın tarihi çağrısına Beşar Esad’dan yeşil ışık: Diyaloğa olumlu bakıyoruz

Türkiye ve Suriye’den en üst düzeyde yapılan karşılıklı açıklamalar, 2023 ortasında donan Ankara-Şam normalleşme sürecinin yeniden canlanmasına yönelik beklentileri artırmıştı. Başkan Erdoğan'ın tarihi normalleşme çağrısı sonrası Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çarpıcı bir açıklamada bulunulmuştu. Son dakika haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "İlişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini korurken, iki ülke arasında 'olumlu' adımlar atılmaya devam ediyor.

"OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bugün bir nüshası SANA'ya ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye'ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister."

Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısının ardından tüm gözlerine çevrildiği Suriye cephesinden çarpıcı bir açıklama daha yapıldı.

ESAD'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA: OLUMLU BAKIYORUZ

SANA'nın aktardığına göre Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Başkan ayrıca Türkiye'de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

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