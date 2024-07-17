Türkiye-Suriye arasındaki normalleşme PKK’yı çileden çıkardı! Sonunu gören örgütten sabotaj söylemi ve Esad’a tehdit

YILLAR SONRA TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA NORMALLEŞME ADIMI

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti.

Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylemesi üzerine ilk olarak 7 Temmuz'da Cuma namazı sonraı Esad'a seslenen Erdoğan görüşme çağrısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ SÖZLERİ: YİNE GÖRÜŞÜRÜZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok."

Erdoğan daha sonra Esad'ı görüşmeye davet ederek, "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.