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Başkan Erdoğan'dan Paris'teki LGBT propagandasına tarihi ayar: Olimpiyat Oyunları açılışı ahlaksızlık

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 30.07.2024 17:19 Güncelleme: 30.07.2024 17:23
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Başkan Erdoğan’dan Paris’teki LGBT propagandasına tarihi ayar: Olimpiyat Oyunları açılışı ahlaksızlık

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları açılışındaki LGBT propagandasına tarihi sözlerle karşı çıktı. Dünyanın sürüklenmeye çalışıldığı çukurda insanlık onurunu koruyan Başkan Erdoğan, Macron'un davetini LGBT yüzünden reddettiğini açıkladı. Erdoğan konuşmasında "Olimpiyat oyunları açılışı ahlaksızlık" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Hristiyan dünyasına da seslenerek bu insanlık suçuna karşı birlikte hareket edilmesi çağrısında bulunup "İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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