30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Giriş: 30.07.2024 18:50 Güncelleme: 30.07.2024 19:43
ABONE OL
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör