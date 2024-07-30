Adalet Bakanlığından yeni adım! Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde görüş ve öneriler için açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Strateji Belgesi için tüm vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Tunç, "Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler. Yurt içi ve yurt dışından, 85 milyon, tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir." diye konuştu.

Bakan Tunç, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

SİTE AKTİFLEŞTİRİLDİ

Vatandaşların yargı reformuna ilişkin görüş ve önerilerini almak için kurulan site erişime açıldı. Buraya sunulan görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verecek.