ABD medyasında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki LGBT sapkınlığını aklama çabası: Hz. İsa değil pagan şenliğiydi

SKANDAL ÇIPLAKLIK SAVUNMASI

"Çıplak kalsaydık, savaşlar olur muydu? Belki cevap hayır çünkü çıplakken silah saklayamazsınız." ifadelerini kullanan Katerine, performansa Hristiyan din otoritelerinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere de cevap verdi.

Skandalı savunan Katerine, "(Performans) Bazı insanları şoke ettiyse, çok üzgünüm çünkü niyet kesinlikle bu değildi." dedi.

Hristiyan olarak büyütüldüğünü ve bu dinde affetmenin önemli bir yeri olduğuna inandığını belirten Fransız şarkıcı, "Dolayısıyla eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Tartışmalara neden olan açılış performansının "Son Akşam Yemeği" ile alakası olmadığını savunan Katerine, Hristiyan camianın bu konuda kendisini affedeceğini ve bunun "daha çok bir yanlış anlaşılma" olduğunu anlamasını umduğunu söyledi.

Katerine ayrıca performansı için 3 saat boyunca maviye boyandığını ve gösterinin ardından boyayı vücudundan çıkarmasının da yaklaşık 3 saat aldığını belirtti.