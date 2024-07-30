Paris Olimpiyatları'ndaki "LGBT" propagandası yargıya taşınıyor





"FRANSA'DA DİN TAKINTISI VAR"

Di Vizio, Fransa, "Tanrı" kavramına yabancı olsa da Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinde din kültürünün yaygın olduğunu söyledi. Bu törenin sadece Hristiyanları şoke etmediğini savunan di Vizio, "Bir Katolik olarak inancımdan yaraladılar beni. Efkaristiya, ayin, komünyonun kutlaması Hristiyan inancının kaynağı ve zirvesidir, bundan daha önemli bir şey yoktur." diye konuştu.



Fransa'daki farklı dinlere mensup inançlı insanların kimseye bir şey yapmadığını belirten di Vizio, "Fransa'da din takıntısı var, halbuki dindarlar inançlarını huzur içinde yaşarlar, devletten hiçbir şey istemezler. Peki devlet neden cuma akşamı olduğu gibi kendilerine hakaret etme noktasına geliyor ve bunu yaparken dünyanın her yerindeki Hristiyanlara hakaret ediyor. Bu ne kibir!" diye konuştu.



Di Vizio, tören hakkındaki tartışmalara ilişkin de şunları kaydetti: "Gördüyseniz tartışma 'dine hakaret etme hakkımız var' demekten ibaret. Aslında sorgulanması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Bugün 21. yüzyılda milyonları, milyarlarca insanı yaşatan şeyi (dini) incitme hakkı var mı?"