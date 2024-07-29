Olimpiyatlardaki LGBT sapkınlığı sonrası geri vites! Son Akşam Yemeği için açıklama geldi: Alındıysanız özür dileriz

KİLİSİLERDEN ORTAK TEPKİ

Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) ise, "Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanları, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gördük. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle veya insan kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan şekillerde onlarla alay etmekle bağdaşmaz" açıklamasını yaptı.

GERİ VİTES: HİÇBİR DİNE SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarının altını çizerek, "Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz" dedi.