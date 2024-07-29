Olimpiyatlardaki LGBT sapkınlığı sonrası geri vites! Son Akşam Yemeği için açıklama geldi: Alındıysanız özür dileriz
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde LGBT sapkınlığının ön planda olması dünya genelinde şaşkınlık yaratırken yoğun tepki topladı. Özellikle Hz.İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun alaycı şekilde tasvir edilmesi sonrası kiliseler ayaklandı. ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire de olimpiyatlar için yapılan reklam anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrası geri vites yapan Olimpiyat yetkilileri açılışta yaşananlar için özür dilerken yapılan açıklamada "Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz” denildi. İşte detaylar...
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag queenler' tarafından tasvir edilmesi tepki çekti.
"ÖZÜR DİLEDİLER"
Olimpiyat yetkilileri, yaptıkları açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarını belirterek özür diledi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queenlerin canlandırdığı 'Son Akşam Yemeği' tablosu oldu.
REKLAMLARINI GERİ ÇEKTİLER
ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
KİLİSİLERDEN ORTAK TEPKİ
Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) ise, "Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanları, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gördük. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle veya insan kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan şekillerde onlarla alay etmekle bağdaşmaz" açıklamasını yaptı.
GERİ VİTES: HİÇBİR DİNE SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarının altını çizerek, "Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz" dedi.
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