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TBMM'den ABD'ye katil Netanyahu tepkisi: Demokratik ayıp

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 20:08 Güncelleme: 27.07.2024 20:40
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TBMM’den ABD’ye katil Netanyahu tepkisi: Demokratik ayıp

Meclis'te kabul edilen İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD Kongresi'ne hitabı üzerine Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmus'un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"DEMOKRATİK AYIP"

"Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de on ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen iki milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır.

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Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulması sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okumadır.

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Demokratik bir kurumun, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet olması esef vericidir.

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Buna mukabil, Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz.

ʺBu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruzʺʺBu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruzʺ

Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir.

Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir."

NE OLMUŞTU?

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmıştı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, "Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek hürmet göstermişti. Öte yandan Gazze'de sivil ölümlerin minimum seviyede olduğunu iddia eden Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölünmüştü.

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