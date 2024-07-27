TBMM’den ABD’ye katil Netanyahu tepkisi: Demokratik ayıp

Soykırımcı Netanyahu dakikalarca alkışlandı

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD Kongresi'ne hitabı üzerine Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmus'un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"DEMOKRATİK AYIP"

"Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de on ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen iki milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır.