Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanına tepki: Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sert tepki gösterdi. Abbas'ı Meclis'e davet ettiklerini belirten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanının bu davete karşılık vermediğini söyledi. Başkan Erdoğan davete icabet edilmemesine ilişkin "Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli." ifadeleriyle tepki gösterdi. ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'nun alkışlanmasına da tepki gösteren Erdoğan, "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için akıl tutulmasıdır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada gündeme dair önemli mesajlar verdi.
Gazze'de katliam düzenleyen katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alşkışlanmsına tepki gösteren Başkan Erdoğan "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"7 Ekim'den beri Türkiye insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bölgeye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya anlattık. Batı dünyası ise İsrail'in yanında yer aldı."
NETANYAHU'YU ALKIŞLAMAK AKIL TUTULMASI
"Önceki gün ABD'deki o rezil sahneleri hep birlikte gördük. Açıkçası insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır."
MAHMUT ABBAS TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ
"(Filistin Devlet Başkanı) Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi kim söyledi? Davet ettik ama gelmedi. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Abbas, davetimize icabet etmediği için önce bizden özür dilemeli."
ANADOLUYA GÖZ DİKMEYECEKLERİNİ KİM GARANTİ EDEBİLİR?
"Biz Filistinli kardeşlerimiz adına her şeyi her yerde söylüyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Hortlatılmak istenen Haçlı zihniyeti işte budur. Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları görünce kendi geleceğimiz için endişeleniyoruz. Gazze'ye dikilen o kirli gözlerin garantisini yarın Anadolu'ya yapmayacaklarını kim söyleyebilir. Türkiye her zaman güçlü olmak, caydırıcı olmak zorundadır diyoruz."
SINIRLARIMIZDA TERÖR MEVCUDİYETİNİ NEREDEYSE BİTİRDİK
"Her alanda tam bağımsız Türkiye hedefimiz için koşturuyoruz. Son 22 yılda çok çalıştık. Onca ihanete rağmen önemli başarılara imza attık. Ekonomide ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Türkiye dünyada satın alma paritesinde 11. sıraya yükseldi. İhracatımız 256 milyar dolara yükseldi. Turist sayısı 57 milyona çıkarttık. Savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 20 seviyesine düştü. Terörle mücadele çok iyi bir yerdeyiz. Terör örgütlerinin mevcudiyetini sınır içinde neredeyse bitirdik. Sınır ötesinde ise mücadeleye devam ediyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız."
ENFLASYONUN ATEŞİ DAHA HIZLI DÜŞECEK
"Ekonomideki zorlukların farkındayız. Geçen yıl ortaya koyduğumuz OVP'nin etkilerini görüyoruz. Merkez Bankası rezervlemiz hiç olmadığı kadar artıyor. Risk seviyesi azalıyor. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. Gri listeden çıktık. Kredi derecelendirme kuruluşları bile hakkımızı teslim etmeye başladı. Son 2 yılda fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. Bütçe dengelerini iyileştiriyoruz. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre azaldı ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Politikalarımıza güvenmeye devam edin. Felaket tellallarına kulak asmayın. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Türkiye bu sürecin sonunda çok farklı bir ülke olacak. Bundan şüphe duymuyoruz."
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