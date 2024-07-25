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ABD Kongresi'nde tarihi utanç! Katil Netanyahu'yu alkışladılar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu: Ey Amerika bu kan senin eline de bulaşmıştır

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 00:36 Güncelleme: 25.07.2024 01:11
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ABD Kongresi’nde tarihi utanç! Katil Netanyahu’yu alkışladılar! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu: Ey Amerika bu kan senin eline de bulaşmıştır

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. ABD Kongresi’nde yaşanan o skandal anlara Türkiye’den peş peşe tepkiler geldi. Başkan Erdoğan’ın 29.05.2024 tarihinde TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze katliamına ses çıkarmayan kanlı ortak ABD'ye tepki göstermiş, "Dünya bir hastanın, manyağın, Netanyahu'nun kanla beslenen vampirliğini izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun. İsrail'in bu soykırımlığına, vampirliğine sizde ortak oldunuz" ifadeleri ile tepki göstermişti. Başkan Erdoğan’ın zalime ve zulme olan o dik duruşu tekrar gündem oldu. Sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın haklılığının altı çizildi.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.

Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandıNetanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

ABD Kongresi'nde yaşanan o skandal anlara tepkiler büyürken Türkiye'den ise peş peşe tepkiler geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan'ın 29.05.2024 tarihinde TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu.

Başkan ErdoğanBaşkan Erdoğan

"EY AMERİKAN DEVLETİ BU KAN SENİN ELİNE DE BULAŞMIŞTIR"
Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze katliamına ses çıkarmayan kanlı ortak ABD'ye tepki göstermiş, "Dünya bir hastanın, manyağın, Netanyahu'nun kanla beslenen vampirliğini izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun. İsrail'in bu soykırımlığına, vampirliğine sizde ortak oldunuz" ifadeleri ile yüklenmişti.

Başkan ErdoğanBaşkan Erdoğan

ZALİME VE ZULME KARŞI DİK DURUŞ
Başkan Erdoğan'ın zalime ve zulme olan o dik duruşu tekrar gündem oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın gündem olan sözleri

"ABD SEN DE BU SOYKIRIMDAN SORUMLUSUN"

"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güvenli bölgedeki sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 masum şehit edildi. Görünütlere bakmaya can dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini, eğer kaldıysa, dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız. Hiçbir din şu vahşeti meşrulaştırmaz. Dünya Netanyahu denen kanla beslenen vampirin vahşetini canlı yayında izliyor. ABD sen de bu soykırımdan sorumlusun.

"BUNDAN SONRA HİÇBİR AVRUPALI ÇIKIP DA KİBİRLE BİZE DEMOKRASİDEN BAHSETMESİN"
Gazze'de insanlık ölürken, Avrupa'da demokrasi ölüyor, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın, bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle bize demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden bahsetmesin.

"BM KENDİ PERSONELİNİ, KENDİ YARDIM ÇALIŞANLARINI DAHİ KORUYAMADI"
Ey BM, 21'inci yüzyılıda canlı yayında tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan, sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, BM de ruhuyla birlikte ölmüştür.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAKLILIĞI GÖZLER ÖNÜNDE
Sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın haklılığını altı çizildi.

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