ABD Kongresi’nde tarihi utanç! Katil Netanyahu’yu alkışladılar! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu: Ey Amerika bu kan senin eline de bulaşmıştır

Başkan Erdoğan

ZALİME VE ZULME KARŞI DİK DURUŞ

Başkan Erdoğan'ın zalime ve zulme olan o dik duruşu tekrar gündem oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın gündem olan sözleri

"ABD SEN DE BU SOYKIRIMDAN SORUMLUSUN"

"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güvenli bölgedeki sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 masum şehit edildi. Görünütlere bakmaya can dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini, eğer kaldıysa, dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız. Hiçbir din şu vahşeti meşrulaştırmaz. Dünya Netanyahu denen kanla beslenen vampirin vahşetini canlı yayında izliyor. ABD sen de bu soykırımdan sorumlusun.