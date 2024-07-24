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İnsanlığın utanç günü! Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

Giriş: 24.07.2024 21:53 Güncelleme: 24.07.2024 22:20
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İnsanlığın utanç günü! Terör devleti İsrail’in Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, "Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek hürmet gösterdi. Öte yandan Gazze'de sivil ölümlerin minimum seviyede olduğunu iddia eden Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.


Konuşmasına İran ile başlayan Netanyahu, "İran'ın terörü bize tehdit" ifadelerini kullandı. Soykırımcı başbakan, ülkesindeki 'savaş karşıtı' gösterilerin de İran tarafından fonlandığını öne sürdü.



SOYKIRIM DESTEKÇİSİ BİDEN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, "Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek hürmet gösterdi.



KATLİAM YAPAN ASKERLERİNİ ALKIŞLATTI
Netanyahu, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda, 13 bini çocuk 38 binden fazla Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerini de alkışlattı.

DÜNYA İLE ALAY EDİYORLAR
Gazze'de sivil ölümlerin minimum seviyede olduğunu iddia eden Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.


İÇERİDE ALKIŞ, DIŞARIDA PROTESTO!
Gazze Kasabı Netanyahu, yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

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