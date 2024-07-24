İnsanlığın utanç günü! Terör devleti İsrail’in Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı

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Gazze'de sivil ölümlerin minimum seviyede olduğunu iddia eden Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.



İÇERİDE ALKIŞ, DIŞARIDA PROTESTO!

Gazze Kasabı Netanyahu, yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.