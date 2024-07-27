İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı: 9 ölü
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kadar yaralı olduğu bildirildi. Katil İsrail devletinin Savunma Bakanı ve Genelkurmayı olayı değerlendirmek için görüştü. İsrail'den topyekün savaş tehdidi geldi.
Soykırımcı İsrail devletinin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
30 KİŞİ YARALANDI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre saldırıda farklı derecede yaklaşık 30 kişi yaralandı. Ağır yaralıların helikopterlerle tahliye edildiği, diğer yaralıların da bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.
GAZZE KASABI NETANYAHU SALDIRIYI GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Katil Netanyahu tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüştü.
KATİL DEVLET ALARMA GEÇTİ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.
ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ
Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mecdel Şems'teki bir futbol sahasına yönelik düzenlenen roketli saldırıya değinildi.
"Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
"TOPYEKUN SAVAŞ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı. "Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.
İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu. Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.
Öte yandan, Washington'da bulunan Başbakan Netanyahu'nun heyetinden üst düzey bir yetkilinin, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği öne sürülen saldırının Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda dramatik bir dönüşe yol açacağını söylediği iddia edildi.
İSRAİL 1967 YILINDA İŞGAL ETTİ
İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.
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