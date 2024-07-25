ABD'nin ayakta alkışladığı Netanyahu'nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

Gazzeli masumların katili İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'de konuşma yaparken konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesildi. Gazze'de 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'nun ABD'de bu şekilde karşılanması büyük tepki çekti. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı anlarda İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenleyerek onmlar kişiyi öldürdü. İşte Netanyahu'nun yalanlarıyla Gazze'deki gerçekler...