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ABD'nin ayakta alkışladığı Netanyahu'nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

Gazzeli masumların katili İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'de konuşma yaparken konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesildi. Gazze'de 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'nun ABD'de bu şekilde karşılanması büyük tepki çekti. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı anlarda İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenleyerek onmlar kişiyi öldürdü. İşte Netanyahu'nun yalanlarıyla Gazze'deki gerçekler...

Giriş: 25.07.2024 11:03 Güncelleme: 25.07.2024 11:07
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ABD’nin ayakta alkışladığı Netanyahu’nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada `hiç sivilin öldürülmediğini` öne sürdü. Yalanlarla dolu konuşma, ABD'de ayakta alkışlanarak tarihe kara bir leke olarak geçti.

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ABD’nin ayakta alkışladığı Netanyahu’nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

Soykırımcı Netanyahu, konuşması için Kongre'ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlandı. Katil Netanyahu'nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü.

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ABD’nin ayakta alkışladığı Netanyahu’nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi.

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ABD’nin ayakta alkışladığı Netanyahu’nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

İsrail askerlerinin ayrıca 50'den fazla noktada altyapıyı yok ettiğini paylaşıldı. Öte yandan, İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde, biri kadın 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığı ve bunları ülkeye getirdiğini duyurdu.

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ABD’nin ayakta alkışladığı Netanyahu’nun gerçek yüzü! Tarihe kara leke olarak geçti! Yalanlarla dolu konuşma...

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti.