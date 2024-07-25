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Katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Bakan Fidan'dan sert tepki! Tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçtiler

Giriş: 25.07.2024 20:02 Güncelleme: 25.07.2024 20:08
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Katil Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasına Bakan Fidan’dan sert tepki! Tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçtiler

Katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Bakan Fidan'dan sert tepki geldi. Bakan Fidan açıklamasında, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Bakan Fidan'dan sert tepki geldi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçtiler" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.

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