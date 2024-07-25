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TBMM'ye ziyaretçi yasağı! 4 gün boyunca kimse giremeyecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 19:58
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TBMM’ye ziyaretçi yasağı! 4 gün boyunca kimse giremeyecek

TBMM Genel Sekreterliği tarafından Meclis'e 26-29 Temmuz tarihleri arasında görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

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