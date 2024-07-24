ABD Kongresi’nde katil İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Türkiye’den peş peşe tepki: Yazıklar olsun size



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına sert tepki gösterdi.

"UTANDIRICI TEVECCÜH..."

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.