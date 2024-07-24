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ABD Kongresi'nde katil İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Türkiye'den peş peşe tepki: Yazıklar olsun size

Giriş: 24.07.2024 23:41 Güncelleme: 25.07.2024 00:17
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ABD Kongresi’nde katil İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Türkiye’den peş peşe tepki: Yazıklar olsun size

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington DC'de ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun ayakta alkışlandığı görüntülere "Yazıklar olsun size..." sözleri ile sert tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu onur konuğu olarak çağrıldığı ABD Kongresi'nde kürsüde konuşma yaptığı sürece, dakikalarca alkışlandı.

ABD'deki skandal görüntülere ilişkin Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına sert tepki gösterdi.

"UTANDIRICI TEVECCÜH..."

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un paylaşımıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un paylaşımı

"YAZIKLAR OLSUN SİZE..."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun ayakta alkışlandığı görüntülere "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size..." sözleri ile sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR TABLODUR"
Bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Tarih, zalimlerin zulmünü de, çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Katil Netanyahu alkışlarla karşılandıKatil Netanyahu alkışlarla karşılandı

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