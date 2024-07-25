Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde alkış yağmuruna tutuldu! Rashida Tlaib'den tek kişilik dev protesto: "Soykırım suçlusu"

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu

Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.