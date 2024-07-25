Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde alkış yağmuruna tutuldu! Rashida Tlaib'den tek kişilik dev protesto: "Soykırım suçlusu"
7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce mazlumun ölümüne neden olan katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşma öncesinde Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.Katil Netanyahu'nun ABD Kongresinde yapacağı konuşma sırasında, ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib (ikinci sıra ortada) Netanyahu'yu protesto etti. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı. Öte yandan Rashida Tlaib sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti", "İktidara gerçeği söylemekten asla geri adım atmayacağım. İsrail'in apartheid hükümeti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.
AKILALMAZ AÇIKLAMA: "KAZANACAĞIZ"
Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı.
Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.
"SOYKIRIM SUÇLUSU" PROTESTOSU
ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti.
Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.
"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"
Rashida Tlaib sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti", "İktidara gerçeği söylemekten asla geri adım atmayacağım. İsrail'in apartheid hükümeti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi
- Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli
- Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?
- YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?
- KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C’liye ödeme listesi değişti! 15.000 TL + 3.000 TL ek para verilecek: 24, 25, 26, 27, 28 Temmuz’da…
- 12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu
- EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...