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Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde alkış yağmuruna tutuldu! Rashida Tlaib'den tek kişilik dev protesto: "Soykırım suçlusu"

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 01:41 Güncelleme: 25.07.2024 01:56
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Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde alkış yağmuruna tutuldu! Rashida Tlaib’den tek kişilik dev protesto: Soykırım suçlusu

7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce mazlumun ölümüne neden olan katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşma öncesinde Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.Katil Netanyahu'nun ABD Kongresinde yapacağı konuşma sırasında, ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib (ikinci sıra ortada) Netanyahu'yu protesto etti. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı. Öte yandan Rashida Tlaib sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti", "İktidara gerçeği söylemekten asla geri adım atmayacağım. İsrail'in apartheid hükümeti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandıTerör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

AKILALMAZ AÇIKLAMA: "KAZANACAĞIZ"
Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu

Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Rashida TlaibRashida Tlaib

"SOYKIRIM SUÇLUSU" PROTESTOSU
ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti.

ABD KongresiABD Kongresi

Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

Rashida TlaibRashida Tlaib

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Rashida Tlaib sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti", "İktidara gerçeği söylemekten asla geri adım atmayacağım. İsrail'in apartheid hükümeti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Katil Netanyahu alkışlarla karşılandıKatil Netanyahu alkışlarla karşılandı

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