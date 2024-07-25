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Dışişleri'nden Yemen'deki mutabakata ilişkin açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 20:51 Güncelleme: 25.07.2024 20:52
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Dışişleri’nden Yemen’deki mutabakata ilişkin açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yemenli taraflar arasında varılan mutabakata ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği belirtildi. Mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni edildiği vurgulanırken Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Türkiye, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.

Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun.Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat hakkındaki açıklaması. Dışişleri Bakanlığı'nın Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat hakkındaki açıklaması.

BANKACILIK VE HAVACILIK SEKTÖRLERİNDE ANLAŞMA

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

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