Dışişleri’nden Yemen’deki mutabakata ilişkin açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.