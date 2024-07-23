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Sokak hayvanı sorununa yaptırım! Köpeğini terk edene 60 bin lira para cezası! O madde kabul edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 08:00 Güncelleme: 23.07.2024 19:37
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Sokak hayvanı sorununa yaptırım! Köpeğini terk edene 60 bin lira para cezası! O madde kabul edildi

Türkiye günlerdir sokak hayvanlarına çözüm yolunu arıyor. AK Parti'nin Meclis bünyesi altındaki tekliflerine provokasyonla yanıt veren muhalefet süreci tıkamak için elinden geleni yapsa da, kamuoyunun 4 dört gözle beklediği yasa çıkmak üzere.Yasa teklifinin öne çıkan en önemli maddelerinden biri de köpeğini sokağa terk edene 2 bin liradan 60 bin liraya kadar parası cezası verilmesi oldu. 60 bin TL para cezasını içeren 10. Madde kabul edildi. Teklifte, sorumluluğunu yerine getirmeyen belediye yetkililerine de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi de yer alıyor. Şimdi milyonlarca vatandaş, sokakta insan hayatını tehdit eden saldırgan köpeklerin toplatılmasını bekliyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor.

Bu arada yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı.

AK Parti'nin kanun teklifinin 5. maddesine ilişkin verdiği önergeyle, kamuoyunda tartışma yaratan "ötanazi" ifadesi metinden çıkarıldı.

Yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 . Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan tedbirler uygulanır" hükmü eklendi. Teklifin ana çerçevesinde şunlar yer alıyor:

SİSTEME KAYITLI OLACAKLAR

Sabah'ın haberine göre; Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

ÖDENEK AMAÇ DIŞI KULLANILMAYACAK

Hayvanları korumaya yönelik hükümlere aykırı hareket eden veya sahiplendiği hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasak olacak ve hayvanlarına el konulacak.

Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak.

PARA CEZASI

Caydırıcılık amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

BAKIMEVİ KURULACAK

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.

Belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

HAYVAN BAKIM MERKEZİHAYVAN BAKIM MERKEZİ

İKİ YIL HAPİS

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

60 BİN TL CEZA GELİYOR! O MADDE KABUL EDİLDİ

Komisyonda 10. madde de kabul edildi. Düzenlemeyle, caydırıcılığın sağlanması amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası artırılacak. Söz konusu ceza hayvan başına 2 bin lira iken teklif ile 60 bin liraya çıkartılacak.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fillerinin idari para cezası hayvan başına 50 bin lira olarak belirlenecek.

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