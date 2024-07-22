Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

Murat Bey sahipsiz köpeklerinin saldırısı sonucu kızınızı kaybettiniz. Bize o gün yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

5 Mart sabahı kızımla yaptığım son kahvaltı oldu. Sabah ben işe gittim, kızım Mahra da evden çıktı. Ben işe gittikten bir süre sonra çalıştığım otelin müdürü "Kızınız kamyonun altında kaldı" dedi. Ben olay yerine gittiğimde kızımın bir ayağını paramparça gördüm. Üzerinden kamyon geçmiş. Kızım benim elimi tuttu ve bana "Baba beni köpekler kovaladı. Baba ölmeyeceğim değil mi?" dedi. Bana son sözleri bu oldu. Kızımın en son elini orada tutmuştum. Çok acı çekiyordu. Ambülans geldi, hastaneye götürüldü. Ameliyat oldu ayağından, ayağı biraz toparlandı. Ancak sonra beynine pıhtı attı. Bacağını kesmek zorunda kaldılar, beyninin zarar gören yerini aldılar. Bir süre yoğun bakımda direndikten sonra hayatını kaybetti. Kızım yavru kedileri çok severdi. Onları sürekli beslerdi. Olay günü de bizim evin oradaki boş arazide, sokak kedileri için tahta toplayıp yuva yapmak istemiş. O sırada iki tane büyük köpek kızıma saldırmış. Kızım da onlardan kaçayım derken kamyonun altında kaldı.