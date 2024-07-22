22 Temmuz 2024, Pazartesi
Mahra Melin Pınar'ın ailesi Meclis'te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin'in son sözleri...
Meclis'te sokak hayvanları ile ilgili toplanan komisyonda CHP, TİP ve DEM'lilerin saldırısına uğrayan Mahra Melin Pınar'ın acılı ailesi konuştu. "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" diyen aile, CHP lideri Özgür Özel'e de tavır koydu. Özel'in görüşme talebini reddeden Pınar ailesi, "Bugüne kadar yanımızda olmadınız. Bundan sonra da olamazsınız." diyerek talebi geri çevirdi.
Giriş: 22.07.2024 07:30 Güncelleme: 22.07.2024 07:30
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