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Mahra Melin Pınar'ın ailesi Meclis'te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin'in son sözleri...

Meclis'te sokak hayvanları ile ilgili toplanan komisyonda CHP, TİP ve DEM'lilerin saldırısına uğrayan Mahra Melin Pınar'ın acılı ailesi konuştu. "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" diyen aile, CHP lideri Özgür Özel'e de tavır koydu. Özel'in görüşme talebini reddeden Pınar ailesi, "Bugüne kadar yanımızda olmadınız. Bundan sonra da olamazsınız." diyerek talebi geri çevirdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 07:30 Güncelleme: 22.07.2024 07:30
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Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve babası Murat Pınar, kızlarının son sözlerini, yaşadıkları acıyı ve CHP'liler tarafından uğradıkları saldırıyı anlattı.

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Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

Anne Derya Pınar, TBMM'de sokak köpeklerine yönelik düzenlenen görüşmede CHP'liler tarafından saldırıya uğraması hakkında "'Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar. CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" dedi.

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Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

Acılı baba Murat Pınar ise "İnsanın değil de köpeğin vekili gibi davrandılar. CHP köpekleri savunan halktan uzak bir parti oldu. Ben bu tavırlarını 2 yıldır biliyordum, gerçek yüzlerini tüm Türkiye gördü" diye konuştu.

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Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

İşte GÜNAYDIN'da yer alan Tuba Kalçık imzalı röportajın tamamı:

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Mahra Melin Pınar’ın ailesi Meclis’te yaşananları anlattı: CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok | Mahra Melin’in son sözleri...

Murat Bey sahipsiz köpeklerinin saldırısı sonucu kızınızı kaybettiniz. Bize o gün yaşadıklarınızı anlatır mısınız?
5 Mart sabahı kızımla yaptığım son kahvaltı oldu. Sabah ben işe gittim, kızım Mahra da evden çıktı. Ben işe gittikten bir süre sonra çalıştığım otelin müdürü "Kızınız kamyonun altında kaldı" dedi. Ben olay yerine gittiğimde kızımın bir ayağını paramparça gördüm. Üzerinden kamyon geçmiş. Kızım benim elimi tuttu ve bana "Baba beni köpekler kovaladı. Baba ölmeyeceğim değil mi?" dedi. Bana son sözleri bu oldu. Kızımın en son elini orada tutmuştum. Çok acı çekiyordu. Ambülans geldi, hastaneye götürüldü. Ameliyat oldu ayağından, ayağı biraz toparlandı. Ancak sonra beynine pıhtı attı. Bacağını kesmek zorunda kaldılar, beyninin zarar gören yerini aldılar. Bir süre yoğun bakımda direndikten sonra hayatını kaybetti. Kızım yavru kedileri çok severdi. Onları sürekli beslerdi. Olay günü de bizim evin oradaki boş arazide, sokak kedileri için tahta toplayıp yuva yapmak istemiş. O sırada iki tane büyük köpek kızıma saldırmış. Kızım da onlardan kaçayım derken kamyonun altında kaldı.