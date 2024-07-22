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Türkiye'nin imajına "başıboş" darbe! 13 ülkeden vatandaşına köpek uyarısı | Dikkat çeken rapor: Avrupa'da kuduz riski yüksek olan tek ülke

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 07:10 Güncelleme: 22.07.2024 07:13
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Türkiye’nin imajına başıboş darbe! 13 ülkeden vatandaşına köpek uyarısı | Dikkat çeken rapor: Avrupa’da kuduz riski yüksek olan tek ülke

Sokaklarda adeta tehlike saçan başıboş köpekler, Türkiye'nin küresel prestijine de büyük bir darbe vuruyor. Bugüne kadar 13 ülke Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski nedeniyle uyarı mesajı yayınlarken, hazırlanan raporda Türkiye'nin Avrupa'da kuduz riski yüksek olan tek ülke olması dikkat çekti.

Kısa süre önce TBMM'ye sunulan başıboş köpeklere yönelik yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir detay daha göze çarptı. Hamidiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (HESAM) tarafından yayımlanan rapor, Türkiye'deki başıboş köpek tartışmalarının nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyorBaşıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyor

13 ÜLKEDEN TÜRKİYE İÇİN VATANDAŞINA KUDUZ UYARISI
Yapılan araştırmaya göre bugüne kadar 13 ülke, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, dışişleri bakanlıklarının internet sitesi üzerinden uyarı mesajı yayımladı. Bu ülkeler; ABD, Japonya, İsveç, Norveç, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Çekya, Kanada ve Avustralya olarak sıralandı.

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyorBaşıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyor

KUDUZ RİSKİ OLAN TEK AVRUPA ÜLKESİYİZ
Sabah'ın haberine göre raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyorBaşıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyor

HİNDİSTAN VE TAYVAN'DAN ÇARPICI ÖRNEKLER
Öte yandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı. Bugün Hindistan'da köpek popülasyonu 35-40 milyona ulaşmış, yıllık 20 bin kişi kuduzdan ölmekte ve kuduz temaslı vaka sayısı yıllık 17,5 milyon civarındadır. Tayvan ise 2017 yılında 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemini uygulamaya başladı. Ancak son açıklanan verilere göre köpek popülasyonu bu uygulamaya geçildiği tarihten sonra yüzde 6,19 arttı" bilgisi paylaşıldı.

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