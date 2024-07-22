Türkiye'nin imajına "başıboş" darbe! 13 ülkeden vatandaşına köpek uyarısı | Dikkat çeken rapor: Avrupa'da kuduz riski yüksek olan tek ülke

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçıyor



HİNDİSTAN VE TAYVAN'DAN ÇARPICI ÖRNEKLER

Öte yandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı. Bugün Hindistan'da köpek popülasyonu 35-40 milyona ulaşmış, yıllık 20 bin kişi kuduzdan ölmekte ve kuduz temaslı vaka sayısı yıllık 17,5 milyon civarındadır. Tayvan ise 2017 yılında 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemini uygulamaya başladı. Ancak son açıklanan verilere göre köpek popülasyonu bu uygulamaya geçildiği tarihten sonra yüzde 6,19 arttı" bilgisi paylaşıldı.

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