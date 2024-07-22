Türkiye'nin imajına "başıboş" darbe! 13 ülkeden vatandaşına köpek uyarısı | Dikkat çeken rapor: Avrupa'da kuduz riski yüksek olan tek ülke
Sokaklarda adeta tehlike saçan başıboş köpekler, Türkiye'nin küresel prestijine de büyük bir darbe vuruyor. Bugüne kadar 13 ülke Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski nedeniyle uyarı mesajı yayınlarken, hazırlanan raporda Türkiye'nin Avrupa'da kuduz riski yüksek olan tek ülke olması dikkat çekti.
Kısa süre önce TBMM'ye sunulan başıboş köpeklere yönelik yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir detay daha göze çarptı. Hamidiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (HESAM) tarafından yayımlanan rapor, Türkiye'deki başıboş köpek tartışmalarının nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi.
13 ÜLKEDEN TÜRKİYE İÇİN VATANDAŞINA KUDUZ UYARISI
Yapılan araştırmaya göre bugüne kadar 13 ülke, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, dışişleri bakanlıklarının internet sitesi üzerinden uyarı mesajı yayımladı. Bu ülkeler; ABD, Japonya, İsveç, Norveç, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Çekya, Kanada ve Avustralya olarak sıralandı.
KUDUZ RİSKİ OLAN TEK AVRUPA ÜLKESİYİZ
Sabah'ın haberine göre raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.
HİNDİSTAN VE TAYVAN'DAN ÇARPICI ÖRNEKLER
Öte yandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı. Bugün Hindistan'da köpek popülasyonu 35-40 milyona ulaşmış, yıllık 20 bin kişi kuduzdan ölmekte ve kuduz temaslı vaka sayısı yıllık 17,5 milyon civarındadır. Tayvan ise 2017 yılında 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemini uygulamaya başladı. Ancak son açıklanan verilere göre köpek popülasyonu bu uygulamaya geçildiği tarihten sonra yüzde 6,19 arttı" bilgisi paylaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
- KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
- KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...
- KPSS Alan Bilgisi 50 55 60 65 70 75 80 85 90 puanla nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS A Grubu taban- tavan puanları, atanma olasılığı...
- 4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?
- KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?
- Yaprak bitini kökünden kurutuyor! Suya karıştırmanız yeterli
- Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
- Türk kahvesinin lezzetini 2 katı arttırıyor! 1 tutam eklemeniz yeterli