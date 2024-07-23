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Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Muhalefet süreci "terörize" etme amacında! Sokak çağrısı

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 08:26 Güncelleme: 23.07.2024 08:34
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Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Muhalefet süreci terörize etme amacında! Sokak çağrısı

Yüzlerce çocuk, yaşlı ve kadınların ağır darbeler aldığı sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin uluslararası arenada prestijine "leke" getirdi. Bugüne kadar 13 ülkenin, başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayımladığı ortaya çıktı. Hükümetin halk sağlığından yana olan yasa teklifine ise muhalefetten bazı isimler tarafından sokak çağrısı yapıldı.

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