CHP’nin hayvan istismarcısı vekili Barış Karadeniz’in sahteliği! Elinde sopayla köpek avındayken görüntülendi

BİR DAHA ASLA

Geçtiğimiz yıl Ankara'da okula giderken başıboş sokak köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz önceki gün katıldığı TBMM'deki görüşmeler sırasında acısını anlatmaya çalışırken hakarete uğradı. Görüşmeler sırasında CHP'lilerin 'Çocuklarınıza sordunuz mu bu yasayı? Sizin bu kanlı yasaya elleriniz bulaşacak?' sözlerine öfkelenen Yılmaz, saldırı mağduru oğlunu kastederek "Ben sordum" deyince, CHP'li Karadeniz tarafından 'Sen kimsin?' denilerek salondan çıkarıldı. SABAH'a konuşan acılı baba, "Benim çocuğum diri diri yandı, 10 yıl tedavi görecek" diye isyan etti. Yaşananlar sonrası sesi tamamen kısılan Yılmaz, "Bütün hakaretleri saygı çerçevesinde dinledim. Keşke gitmeseydim, ben saygı çerçevesinde bir konuşma olacak sandım. Bir daha asla gitmem" diyerek tepkisini dile getirdi.