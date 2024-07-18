Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’a çıkarma! Harekatın 50. yılında görkemli tören! 50 gemi ile gövde gösterisi hazırlığı...

KIBRIS GAZİLERİ YOLA ÇIKTI

Kıbrıs gazileri, Barış Harekâtı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce belirlenen 90 Kıbrıs gazisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Kıbrıs Harekâtı'nın 50. Yıldönümü Programı kapsamında gazilerin Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin en güzel şekilde geçmesini temenni etti. Programa katılan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, 50. Piyade Alayı'nda göreve başladığını ve alay komutanının 2. gün şehit olduğunu anlattı.