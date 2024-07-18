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13 ilde 3,6 milyar TL'lik Siberağ operasyonu! 35 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 08:01 Güncelleme: 18.07.2024 08:31
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13 ilde 3,6 milyar TL’lik Siberağ operasyonu! 35 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-1" operasyonu kapsamında hesaplarında 3,6 milyar TL'lik para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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