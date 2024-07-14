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Dışişleri Bakanlığından Donald Trump'a suikast girişimine kınama

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:49 Güncelleme: 14.07.2024 12:10
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Dışişleri Bakanlığından Donald Trump’a suikast girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Donald Trump'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık saldırıyı kınarken, açıklamada "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

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