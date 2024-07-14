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İşte Trump'a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

Eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve öldürülen şahsın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Crooks'un AR-15 tüfekle Trump'ı hedef aldığı tespit edilirken, miting alanında bulunan görgü tanıklarının şahsın sürünerek çatıya çıktığı konusunda güvenlik güçlerini uyardığı ortaya çıktı.

Giriş: 14.07.2024 09:54 Güncelleme: 14.07.2024 10:33
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İşte Trump’a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

ABD'de başkanlık seçimlerine kan sıçradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.

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İşte Trump’a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

Trump, kulağından yaralanırken miting alanında bulunan bir kişi başına mermi isabet etmesi sonucu can verdi. Saldırın mitin alanının 137 metre dışından gerçekleştiği tespit edilirken, suikastçı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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İşte Trump’a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

İŞTE SUİKASTÇININ KİMLİĞİ
Soruşturmayı devralan FBI, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.

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İşte Trump’a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

TRUMP'I AR-15 TÜFEĞİ İLE HEDEF ALDI
20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks katliam silahı "AR-15 tüfeği" ile Trump'a ateş etti. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks bir Cumhuriyetçi.

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İşte Trump’a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

Öte yandan miting alanında bulunanlar silahlı saldırıdan dakikalar önce saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüklerini ancak emniyet güçlerinin harekete geçmediğini söyledi.