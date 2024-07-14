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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe! 4 terörist daha sarı torbada

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:13
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe! 4 terörist daha sarı torbada

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Gara ve Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonlarda 4 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

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