Özgür Özel’den Merih Demiral skandalı! PKK destekçisi Deniz Naki’yle kıyasladı ’sporcumuz’ dedi

Özel, tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti.

Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz.

ÖZEL'İN 'GENÇ BİR SPORCUMUZ' DEDİĞİ PKK DESTEKÇİSİ DENİZ NAKİ!

Eski Amedsporlu Deniz Naki, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Deniz Naki, Almanya'da gerçekleştirilen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği tespit edilmiş ve oyuncu gözaltına alınmıştı.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasa, iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurgulamıştı.

Yine, Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği de bildirilmişti.