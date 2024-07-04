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Özgür Özel'den Merih Demiral skandalı! PKK destekçisi Deniz Naki'yle kıyasladı 'sporcumuz' dedi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:54 Güncelleme: 04.07.2024 15:54
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Özgür Özel’den Merih Demiral skandalı! PKK destekçisi Deniz Naki’yle kıyasladı ’sporcumuz’ dedi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle sevincini yaşamasına soruşturma başlatan UEFA'ya Türkiye'den tepkiler dinmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal bir açıklama geldi. Özel, Merih'in hareketini PKK destekçisi futbolcu deniz Naki ile kıyasladı. Özel "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti." dedi. Özel'in "sporcumuz" dediği Naki PKK'ya verdiği destekle biliniyor.

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçta Milli Takımımız galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti. Demiral ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevindi.

MERİH ALMANLARIN HEDEFİNDE

UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı.

Türk Milleti, Demiral'a sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programlarını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçını takip etmek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ

Herkes muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de tepki çeken bir değerlendirme geldi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merih Demiral'ın, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı harekete geçirdi. Türklerin simgesi olan kurt işaretini siyasi olarak yorumlayan UEFA, Milli Futbolcumuza soruşturma açtı.

BOZKURT İŞARETİNE GEREKSİZ TEPKİ

Turnuvanın düzenlendiği Almanya'nın İçişleri Bakanı olan Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı Bozkurt işaretini aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı.

Feaser, Almanya'daki stadyumlarda bu tarz Türk aşırı sağ hareketlerinin yapılamayacağını belirtti. Feaser'in Merih'i hedef alan sözleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'mız duruma çok sert tepki gösterdi ve Alman Büyükelçiyi Bakanlığa çağırarak uyardı.

BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar sonrası tüm programlarını iptal etti. Erdoğan, A Milli Futbol Takımımıza destek vermek için Almanya'ya gidiyor. Erdoğan'ın bu tutumu vatandaşlar tarafından tam destek aldı.

ÖZGÜR ÖZEL PKK'LI OYUNCU İLE MERİH'İ BİR TUTTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'a yönelik başlatılan haksız soruşturmaya neredeyse sahip çıktı.

Özel, Bozkurt işaretini özgürlükçü olarak karşıladıklarını ifade ederken, PKK sempatizanı Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu.

Özel, tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti.

Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz.

ÖZEL'İN 'GENÇ BİR SPORCUMUZ' DEDİĞİ PKK DESTEKÇİSİ DENİZ NAKİ!

Eski Amedsporlu Deniz Naki, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Deniz Naki, Almanya'da gerçekleştirilen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği tespit edilmiş ve oyuncu gözaltına alınmıştı.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasa, iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurgulamıştı.

Yine, Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği de bildirilmişti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Deniz Naki, zafer işareti yaptığında, PKK'ya selam çakmaktan da geri durmamıştı. PKK sempatizanı Naki ile Milli Formayı terleten Merih Demiral'ın yaptığı hareketlerin kıyaslanması vatandaşları çileden çıkardı. Özel'e açıklaması sonrası tepki yağdı.

SKANDALLARIN ADAMI DENİZ NAKİ! İŞTE KİRLİ SİCİLİ

Terör örgütü PKK destekçisi sözde futbolcu Deniz Naki Almanya'da bir kez daha gündem olmuştu. Türkiye'deki skandallarının ardından Almanya'da adeta 'iyilik elçisi' olarak lanse edilen Deniz Naki için çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dava açıldı.

ALMANYA'DA TERÖR YANDAŞI DENİZ NAKİ İÇİN DAVA AÇILDI

Bir dönem 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki hakkında Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan dava açıldığı bildirildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Aachen Savcılığının "Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurup liderliğini yaptığı" suçlamasıyla dava açtığı ifade edildi.

Aachen'de görülmesi beklenen davada, yaklaşık 10 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Deniz Naki, yarı otomatik silah bulundurmak, örgütlü çete kurup uyuşturucu ticareti yapmak, adam yaralama, şantaj, kundaklama, tehdit ve yalan beyanda bulunmaya yönelik zorlama gibi suçlardan yargılanacak.

Deniz Naki ile "Bahoz" adında suç örgütü kurduğu iddia edilen ve aynı davada yargılanacak olan Hüseyin Ö'nün ise daha önce adam öldürmekten sabıkası bulunduğu, 2002'de A3 otoyolunda bir kişiyi öldürmekten 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye olduğu belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE 3 YIL ÖNCE DE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

Deniz Naki, Türkiye'de "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Deniz Naki'ye verilen "ömür boyu men" cezasını onamıştı.

Almanya’da Deniz Naki için dava açıldıAlmanya’da Deniz Naki için dava açıldı ALMANYA'DA DENİZ NAKİ İÇİN DAVA AÇILDI

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