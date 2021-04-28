Almanya'da terör yandaşı Deniz Naki için dava açıldı

Deniz Naki ile "Bahoz" adında suç örgütü kurduğu iddia edilen ve aynı davada yargılanacak olan Hüseyin Ö'nün ise daha önce adam öldürmekten sabıkası bulunduğu, 2002'de A3 otoyolunda bir kişiyi öldürmekten 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye olduğu belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği bilgisi paylaşıldı.