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Almanya'da terör yandaşı Deniz Naki için dava açıldı

Terör örgütü PKK destekçisi sözde futbolcu Almanya'da bir kez daha gündem oldu. Türkiye'deki saldırganlıklarının ardından Almanya'da adeta 'iyilik elçisi' olarak lanse edilen Deniz Naki için çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dava açıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Almanya'da terör yandaşı Deniz Naki için dava açıldı

Bir dönem 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen hakkında Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan dava açıldığı bildirildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Aachen Savcılığının "Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurup liderliğini yaptığı" suçlamasıyla dava açtığı ifade edildi.

Aachen'de görülmesi beklenen davada, yaklaşık 10 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Deniz Naki, yarı otomatik silah bulundurmak, örgütlü çete kurup uyuşturucu ticareti yapmak, adam yaralama, şantaj, kundaklama, tehdit ve yalan beyanda bulunmaya yönelik zorlama gibi suçlardan yargılanacak.

Deniz Naki ile "Bahoz" adında suç örgütü kurduğu iddia edilen ve aynı davada yargılanacak olan Hüseyin Ö'nün ise daha önce adam öldürmekten sabıkası bulunduğu, 2002'de A3 otoyolunda bir kişiyi öldürmekten 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye olduğu belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE 3 YIL ÖNCE DE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Deniz Naki'ye verilen "ömür boyu men" cezasını onamıştı.

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