Başkan Erdoğan millilere destek için Almanya'ya gidecek! Merih'e açılan soruşturma sonrası programını iptal etti! Hollanda maçı...
Avusturya ile oynanan EURO 2024 son 16 maçında gollerimizi atan Merih Demiral yaşadığı sevinç esnasında 'bozkurt' işareti yaparak tribünleri selamladı. Bu durum Almanya ve UEFA'yı rahatsız ederken milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatıldı. Başkan Erdoğan yaşanan olay sonrası millilere moral vermek ve yanlarından olduklarını hissettirmek amacıyla 6 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi programını iptal ederek Almanya'ya gitme kararı aldı. Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını stadyumdan takip edecek. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma açılmasının ardından millilere destek için programını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçına gitme kararı aldı.
BOZKURT SEVİNCİNE SORUŞTURMA
A Milli Futbol Takımı, dün Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA, milli takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral'ın bozkurt sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Leipzig şehrinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçı ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışı iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.
"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"
Öte yandan karşılaşmanın oyuncusu seçilen Merih Demiral, dün basın toplantısında gol sevinciyle alakalı da konuştu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Merih Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.
"UZUN UZUN YAZMAYA GEREK YOK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek verdi.
Bakan Bak, X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.
2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iki golünü de kaydeden Merih, bozkurt işareti yapmıştı.
PROVOKASYONLARIN BİR ARA İSTASYONU
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi.
ÖMER ÇELİK: KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."
ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI: IRKÇILIK KABUL EDİLEMEZ
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.
Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: SİYASİ AMAÇLI BİR KARAR
Dışişleri Bakanlığı, dünkü Avusturya maçında gol attıktan sonra 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her 'bozkurt' işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" denildi.
BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI
Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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