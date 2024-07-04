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Almanya'dan Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'e davet! İzahat verecekler

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 14:52 Güncelleme: 04.07.2024 15:00
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Almanya’dan Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’e davet! İzahat verecekler

Son dakika haberine göre Almanya, Türkiye'nin izahat istediği konularda bilgi vermek üzere Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa davet etti.

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