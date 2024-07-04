Başkan Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı: Durdurulması gerekiyor İsrail üzerindeki baskı artırılmalı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın yoğun temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dünyaya İsrail çağrısı yaparken "Binlerce masumun ölümünün durdurulması gerekiyor. İsrail üzerindeki baskı giderek artırılmalı" ifadelerini kullandı. Erdoğan diğer yandan terörün kanlı yüzünü Türkiye'nin çok iyi bildiğini vurgularken "Terörün farklı biçimleriyle 40 yıldır mücadele ediyoruz" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki yoğun diplomasi mesaisinin ilk turu Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Başkan Erdoğan düzenlenen zirvede önemli açıklamalarda bulundu.
GAZZE'DE AYRIM YAPILMADAN SİVİLLER KATLEDİLDİ
Zirve için belirlenen "Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Arayışı'nda Çok Taraflı Diyalogun Güçlendirilmesi" teması son derece isabetli olmuştur. Kural temelli uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği ile tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor. Bunun en son ve acı örneği hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında sergilenmektedir. Gazze'de ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 40 bin masum hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin Filistinli yaralandı. 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdikleri yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır.
İSRAİL KALICI ATEŞKESE ZORLANMALI
Bu yıkıma son vermek için İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım. Bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Elbette uluslararası düzenin karşı karşıya kaldığı tüm bu krizler karşısında karamsarlığa kapılmadan tüm samimiyet ve gayretiyle küresel adalet için seslerini yükselten ilkeli ülkeler de var. Türkiye olarak mütemadiyen mevcut uluslararası düzenin zafiyetlerine dikkat çekiyoruz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.
GAZZE'YE GÖNDERİLEN YARIMLARIN ÜÇTE BİRİNİ BİZ ÜSTLENDİK
Gazze'ye gönderilen yardımların üçte birini Türkiye olarak biz üstlendik. Yaklaşık 620 ton insani yardım taşıyan 20'inci iyilik trenimiz 12 Haziran'da Afganistan'a ulaştı.
Türkiye terörün kanlı yüzünü çok iyi tanıyan bir ülkedir. Terörizmin farklı biçimleri ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. Terörle mücadele tecrübemiz uluslararası işbirliğinin elzem olduğunu gösteriyor.
4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumunda sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Yeniden Asya girişimimizle Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
ASTANA'DA ZİRVE BAŞLADI
Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak "ŞİÖ+" zirvesi de öğleden sonra yapılacak.
A Haber Muhabiri Aşgin Kişiyev Astana'daki zirvenin ikinci gününde yaşananları aktardı. Kişiyev şunları söyledi:
BAŞKAN ERDOĞAN BİR KONUŞMA YAPACAK
Yaklaşık 1 saat önce liderlerin karşılanması ve ardından aile fotoğrafı çektirilmesi ile başlayan zirve basına kapalı olarak devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmacılar alfabetik sıra ile belirleniyor. Zirvenin resmi oturumu bitince liderler baş başa temaslarını devam ettirecek.
Erdoğan'ın da katılımcı devlet başkanları ile görüşmelerini bugün de sürdürecek. Başkan Erdoğan dün ilk teması Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleşti. Daha sonra Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle görüşen Erdoğan'ın temasları bugün akşam saatlerine kadar sürecek.
"ERDOĞAN'I TOKAYEV KARŞILADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. Burada çekilen aile fotoğrafında, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.
Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Putin, solunda ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov bulundu.
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