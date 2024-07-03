Astana'da sıcak buluşma! Başkan Erdoğan ve Aliyev'in samimi sohbeti böyle görüntülendi: "Bayağı dirisin maşallah"

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.