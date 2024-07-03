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Astana'da sıcak buluşma! Başkan Erdoğan ve Aliyev'in samimi sohbeti böyle görüntülendi: "Bayağı dirisin maşallah"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 19:16 Güncelleme: 03.07.2024 19:47
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Astana’da sıcak buluşma! Başkan Erdoğan ve Aliyev’in samimi sohbeti böyle görüntülendi: Bayağı dirisin maşallah

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Gardaş Aliyev'in samimi sohbeti renkli görüntüler ouşturdu. Başkan Erdoğan, Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi. Aliyev ise "Sizi görende." cevabını verdi. Öte yandan o sıcak anlar Türk ve Azerbaycan kardeşliğini tekrar gözler önüne serdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

GARDAŞLARDAN SAMİMİ SOHBET: "BAYAĞI DİRİSİN MAŞALLAH"
Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi.

Aliyev ise "Sizi görende." cevabını verdi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.



TÜRK VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ TEKRAR GÖZLER ÖNÜNDE
Öte yandan o sıcak anlar Türk ve Azerbaycan kardeşliğini tekrar gözler önüne serdi.




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