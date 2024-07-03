Astana’da kritik zirve | Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Dikkat çeken kırmızı çizgi mesajı: Teröristan kurulmayacak

ERDOĞAN: İLK HEDEF AKKUYU'YU DEVREYE ALMAK

Başkan Erdoğan ise açıklamasında şunları söyledi;

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler.

Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak.