Astana'da kritik zirve | Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Dikkat çeken kırmızı çizgi mesajı: Teröristan kurulmayacak
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Astana'ya geldi. Merakla beklenen görüşme öncesi Erdoğan ve Putin karşılıklı önemli mesajlar verdi. Putin "Türkiye ile yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar" dedi. Başkan Erdoğan ise "55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi. Erdoğan ayrıca "Sinop nükleer santraliyle ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuyla ilgili ciddi adımlar atacağımız inanıyoruz. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak." ifadelerini kullandı. Saat 15 sularında başlayan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi 16'da sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen zirve 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan görüşmede "Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu" ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, özel uçak "TC CAN" ile Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.
Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Erdoğan ile görüşmekten memnuniyetini dile getirerek, "Sizinle sürekli temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki durum, bölgedeki ve dünyadaki durum hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak uzun zaman görüşemedik. Görüşmemizden memnuniyet duyuyorum." diye konuştu. İkili ilişkilere değinen Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen birkaç ayda ikili ticaret hacminde küçük bir düşüş kaydedildi ancak yine de oldukça yüksek seviyede, 55 milyar dolar civarında." dedi. Putin, Türkiye ile ortak projelere ilişkin, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor. Bundan ve geçen yıl yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek, yakın gelecekte atacağımız adımları belirlemek için sizinle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı. Rusya ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinen Putin, "Geçen yıl 6,3 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık. Vatandaşlarımıza Türkiye'de sağladığınız elverişli şartlar için size teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Başkan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.
ERDOĞAN: İLK HEDEF AKKUYU'YU DEVREYE ALMAK
Başkan Erdoğan ise açıklamasında şunları söyledi;
Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler.
Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak.
HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK
55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz.
Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar.
Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Putin'in bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyarken Türkiye'nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
ZİRVE OTURUMUNA KATILACAK
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Astana'ya geldi.
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da katılımcılara hitap edecek.
Bölgesel güvenlik, ortak altyapı projeleri, ulaştırma ve enerji işbirliği konularının gündeme gelmesi beklenen ŞİÖ zirvesinde Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Gazze için ateşkes vurgusu yapılması da öngörülüyor.
Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve sonrası çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor.
PUTIN İLE KAPSAMLI GÖRÜŞME
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze saldırıları, Suriye, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi, enerji işbirliği ve ticari ilişkilerin masada olacağı değerlendiriliyor.
Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumunda gündeme gelmesi bekleniyor.
Erdoğan ile Putin'in bugün saat 15.00'da görüşeceği öğrenildi.
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ŞİÖ'NÜN ROLÜ
"Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi olacak.
Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak. Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.
Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.
20'DEN FAZLA BELGE KABUL EDİLECEK
Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile "2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi" ve "2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi"nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. Zirvede, gözlemci statüsünde yer alan Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olmasına yönelik karar alınması bekleniyor.
MEGA ŞEBEKE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı'nda ŞİÖ çatısı altında "mega şebeke" üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.
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