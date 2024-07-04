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Teröre 'KORKUT' atışı! MSB paylaştı: Kilit kapanıyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 17:32
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Teröre ’KORKUT’ atışı! MSB paylaştı: Kilit kapanıyor

MSB, Irak'ın kuzeyinde ASELSAN üretimi KORKUT silahıyla gerçekleştirilen atışları “Kilit kapanıyor” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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