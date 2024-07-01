Sinan Ateş cinayeti davasında büyük gün! 22 sanık hakim karşısına çıkacak | Başkan Erdoğan “gereken yapılacak” demişti
Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Siyasilerin de takip etmesi beklenen davada 22 sanık hakim karşısına çıkacak. Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 11.06.2024 tarihinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Ayşe Ateş, Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getirerek Başkan Erdoğan'ın Sinan Ateş davasına ilişkin, "Dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi." ifadelerini kullanmıştı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına ilişkin dava bugün başlıyor.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda bugün başlanacak.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Sanıklardan silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise suça azmettiren olarak maktule yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Dosyanın sanıklarından Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak maktule yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan hapis cezası isteniyor.
"1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DE DELİLLER MAHKEMEDE TARTIŞILACAK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılmak için Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, tutuklu sanıklar bakımından dava açıldığını ifade ederek, "Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir." ifadelerini kullanmıştı.
BAHÇELİ: DAVAYA AVUKATLARIMIZ KATILACAK
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya partisinden avukatların katılacağını söylemişti.
Bahçeli konuşmasında, "1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim." ifadelerine yer vermişti.
Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 11.06.2024 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.
Başkan Erdoğan ile görüşmesinin olumlu ve güzel geçtiğini aktaran Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Güzel geçti; ancak bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bunu ifade etmek isterim. Bundan sonra sesimizi daha da gür bir şekilde çıkaracağız. Basın mensuplarıyla ve siyasetçilerle birlikte bu adalet yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. İnşallah da sonuca varacağız. Varmak için elimizden gelen mücadeleyi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"GEREKEN YAPILACAK"
Ayşe Ateş, "Dosya hakkında konuştuk. Hatta detaylı bir konuşma oldu. Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Bu tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Sayın Bakan'a (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç) bir dosya hazırlamamı ve hem kendisine hem de Hasan Doğan Beyefendi'ye iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılanmanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi." dedi.
"ONLARI ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR"
Şimdiye kadar üzüldüklerini, uyumadıklarını, korktuklarını aktaran Ateş, "Şimdi bu bir eşikti. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu aldım ve bugünden sonra katilleri koruyanlar, katiller, suçlular, bize hakaret edenler, iftira atanlar, hepsini bir yere koyuyorum. Yarın ne söyleyeceklerini ne yapacaklarını düşünmeye başlasınlar. Onları çok zor günler bekliyor. Cumhurbaşkanı, gereğinin en kısa sürede yapılacağı yönünde bize kendisi söz verdi. Adalet Bakanı da gerekli bilgileri tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getireceğini söyledi. Güzel, duygusal bir görüşmeydi. Kızlar, benden fazla konuştu zaten. Çıktıktan sonra oradan mutlu ayrıldılar. Eve geldikten sonra onlar da psikolojik olarak büyük bir rahatlama yaşadılar. Kendimizi daha iyi hissettik. Devletimizin arkamızda duracağını daha somut bir şekilde hissettik. Tabii bu kazanılmış bir zafer değil. Bütün suçlular eksiksiz bir şekilde yakalanıp, yargılandığı zaman bizim zaferimiz. Mücadeleye yeni başlıyoruz. Bundan sonra sesimiz daha güçlü çıkacak" diye konuştu.
"KIZIM ZEYNEP YANINA GİTTİ"
Ateş, "Kızım Zeynep, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti ve dedi ki 'Tayyip dede sana bir şey söyleyebilir miyim' dedi. O da 'Söyle' dedi. 'Babamın katillerini yakalayabilir misin' dedi. O da 'Tamam kızım' dedi" açıklamasında da bulundu.
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