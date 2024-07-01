Sinan Ateş cinayeti davasında büyük gün! 22 sanık hakim karşısına çıkacak | Başkan Erdoğan “gereken yapılacak” demişti

Başkan Erdoğan ile görüşmesinin olumlu ve güzel geçtiğini aktaran Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Güzel geçti; ancak bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bunu ifade etmek isterim. Bundan sonra sesimizi daha da gür bir şekilde çıkaracağız. Basın mensuplarıyla ve siyasetçilerle birlikte bu adalet yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. İnşallah da sonuca varacağız. Varmak için elimizden gelen mücadeleyi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"GEREKEN YAPILACAK"

Ayşe Ateş, "Dosya hakkında konuştuk. Hatta detaylı bir konuşma oldu. Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Bu tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Sayın Bakan'a (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç) bir dosya hazırlamamı ve hem kendisine hem de Hasan Doğan Beyefendi'ye iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılanmanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi." dedi.

"ONLARI ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Şimdiye kadar üzüldüklerini, uyumadıklarını, korktuklarını aktaran Ateş, "Şimdi bu bir eşikti. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu aldım ve bugünden sonra katilleri koruyanlar, katiller, suçlular, bize hakaret edenler, iftira atanlar, hepsini bir yere koyuyorum. Yarın ne söyleyeceklerini ne yapacaklarını düşünmeye başlasınlar. Onları çok zor günler bekliyor. Cumhurbaşkanı, gereğinin en kısa sürede yapılacağı yönünde bize kendisi söz verdi. Adalet Bakanı da gerekli bilgileri tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getireceğini söyledi. Güzel, duygusal bir görüşmeydi. Kızlar, benden fazla konuştu zaten. Çıktıktan sonra oradan mutlu ayrıldılar. Eve geldikten sonra onlar da psikolojik olarak büyük bir rahatlama yaşadılar. Kendimizi daha iyi hissettik. Devletimizin arkamızda duracağını daha somut bir şekilde hissettik. Tabii bu kazanılmış bir zafer değil. Bütün suçlular eksiksiz bir şekilde yakalanıp, yargılandığı zaman bizim zaferimiz. Mücadeleye yeni başlıyoruz. Bundan sonra sesimiz daha güçlü çıkacak" diye konuştu.

"KIZIM ZEYNEP YANINA GİTTİ"

Ateş, "Kızım Zeynep, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti ve dedi ki 'Tayyip dede sana bir şey söyleyebilir miyim' dedi. O da 'Söyle' dedi. 'Babamın katillerini yakalayabilir misin' dedi. O da 'Tamam kızım' dedi" açıklamasında da bulundu.