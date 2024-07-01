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Anadolu Otoyolu'ndan zincirleme kaza! Ulaşım aksadı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 00:23
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Anadolu Otoyolu’ndan zincirleme kaza! Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu. Yapılan incelemede araçlarda ölen ya da yaralanan olmadığı anlaşıldı.

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