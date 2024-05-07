Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi! İddianamede neler var? MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş çıkışı: "Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak "
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki göstererek, "Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz." dedi. İddiaların detaylarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme' suçlarından yargılanacak. Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki gösteren Bahçeli, "Yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek." dedi.
İddiaların detaylarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı. İşte detaylar;
"Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş silahlı saldırıya uğraşmıştı. Soruşturma tamamlandı iddianame kabul edildi. Gözaltında ki 39 şüpheliden tutuklu 22 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme'den hazırlanmıştı bu iddianame ve 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi."
MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin tepkisi hakkında; "MHP lideri Bahçeli bu konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu ve hodir meydan dedi. Kimin elinde ne belge ve bilgi varsa mahkeme sunulmasını istedi. Çeşitli eleştiriler vardı MHP ve Ülkü Ocakları hakkında bunlara da tepki gösterdi. Bir an önce bu yargılama başlansın dedi."
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