Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi! İddianamede neler var? MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş çıkışı: "Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak "

MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin tepkisi hakkında; "MHP lideri Bahçeli bu konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu ve hodir meydan dedi. Kimin elinde ne belge ve bilgi varsa mahkeme sunulmasını istedi. Çeşitli eleştiriler vardı MHP ve Ülkü Ocakları hakkında bunlara da tepki gösterdi. Bir an önce bu yargılama başlansın dedi."

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