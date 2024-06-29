Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! "Gizli tanık" soruşturması tamamlandı | Serdar Sertçelik dosyası ayrıldı







İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.